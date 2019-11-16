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суббота, 16 ноября 2019 16:12

Из могилы похитили тело священника

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Из могилы похитили тело священника
Похитили и перезахоронили тело священника. Фото: 0352.ua.

На Чернгивщини, в селе Мощанка, из могилы исчезла гроб с телом священника. Его похоронили у церкви. Затем неизвестные раскопали могилу и перезахоронили тело на окраине кладбища.

Отец Владимир умер еще в августе на огороде, когда копал картошку. Ему было 51. Имел проблемы с сердцем. Хоронить священника решили возле церкви. Рядом с церковью строят монастырь. Это две разные структуры, но обе принадлежат Московскому патриархату. Вдова священника рассказывает, что именно монахи монастыря и указали, где у церкви положить ее мужа.

Новым настоятелем храма, который принадлежит общине, назначили протоиерея из монастыря. Он за покойником отправил 9 дней, а сорок отказался. Затем и сама могила исчезла. Гроб выкопали ночью и перевезли в заросли возле кладбища. Хоронили так, чтобы никто никогда не нашел его, передает ТСН.

Батюшка кому-то мешал, говорят местные и указывают на монастырь. Его строить под стенами сельской церкви начали лет десять назад без всяких разрешений.

"Никаких документов разрешительных на это не было. Очень часто я обращался к районной и областной архитектуры. Приезжали проверки и объяснили, что не смогли найти заказчика. Так оно дальше продолжается", - говорит сельский староста Сергей Руденко.

Вдова священника говорит, что муж в церковные дела ее не посвящал. Но недоразумения с монахами, которые захватили землю рядом с церковью, были.

Гроб с телом священника исчез после последнего визита вдовы на могилу.

"Они кричали слова оскорбительные, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там. Может, он там сам хочет быть первым похороненным", - предполагает вдова Юля Зинькова.

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Монахи отказались комментировать ситуацию. В Черниговской епархии перезахоронения осуждают.

"На это есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить этот вопрос, найти тех людей, что это делали. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное из Уголовного кодекса", - говорит секретарь Черниговской епархии Украинской православной церкви МП отец Игорь.

Крестьяне хотят, чтобы епархия дала им нового священника, вместо нынешнего попа из монастыря.

Бывшего отца перезахоронили на кладбище. На могилу вернули креста. Его нашли в монастыре.

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю девушку. Как выяснили правоохранители поздно вечером девушка вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Была в наушниках, поэтому не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова.

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16
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