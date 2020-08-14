Из машины украли $100 тыс.

В Одессе из автомобиля Toyota похитили $100 тыс. Фото: volyn24.com

В Одессе из автомобиля местного жителя украли $100 тыс.



Происшествие случилось в Киевском районе города, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

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"Неизвестный похитил из автомобиля Toyota, принадлежащего 58-летнему местному жителю, сумку с деньгами в сумме сто тысяч долларов. Вместе с деньгами похищены документы на авто и водительское удостоверение пострадавшего", - рассказали в полиции.

Завладев сумкой, неустановленное лицо скрылось с места происшествия в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство.

В Тернополе из автомобиля местного предпринимателя неизвестные украли почти $100 тыс. Злоумышленники проникли в авто, просканировав сигнал центрального замка.