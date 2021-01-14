Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых

В Николаевской области двое заключенных сбежали из Казанковской исправительной колонии №93 - 32-летний Сергей Бойков (слева) и 37-летний Руслан Шевченко. Фото: news.pn

В Николаевской области двое заключенных сбежали из Казанковской исправительной колонии №93. Их разыскивают правоохранители.

Побег обнаружили вчера, 13 января, около 8:00. Об этом пишет "Преступности.нет".

Первый беглец - 37-летний Руслан Шевченко. С 2006 года у него 6 судимостей за кражи и грабеж. Ранее его осуждали до 3 условных сроков и один раз отпустили по амнистии. Родственники беглеца живут в Вознесенске. Мужчина был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку. Имеет татуировки.

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Второй - 32-летний Сергей Бойков. У него 9 судимостей. Первую он получил в 12 лет за хулиганство. Затем был осужден за кражу, грабеж, нарушение правил административного надзора, разбой. В Казанковской колонии он с 2019 года отбывает наказание за кражу и подделку документов. Родственники живут в Николаеве.

Осужденный был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, черную кепку, на кистях рук есть татуировка.

Всех, кто располагает информацией о них, просят позвонить по телефонам: 0(96)8182355, 0(93)8358960, 0(96)9731686, 0(97)9193575 и 102.

В Хмельницкой области осудили мужчину, который бежал из Райкивецкой исправительной колонии №78. Во время работы в подсобном хозяйстве он воспользовался отсутствием контроля и смог выбраться на волю. В колонию мужчина попал через имущественные преступления. За побег получил наказание - 4 года лишения свободы. Работников, что не уследили за осужденным, привлекли к дисциплинарной ответственности.