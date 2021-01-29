ІТ-шник за деньги сливал в сеть детское порно

В Херсоне задержали 49-летнего мужчину, который торговал в сети детской порнографией. Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, работает в сфере IT. Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне задержали 49-летнего ІТ-шника, который торговал в сети детской порнографией.

Контент выкладывался на определенном сайте. На нем мужчина имел аккаунт, доступ к которому за отдельную плату открывал посетителям. Следствие выясняет, где мужчина брал порнографический контент. Уже известно, что детей он лично не снимал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"У подозреваемого изъяли два ноутбука и флеш накопители, которые использовались для распространения детской порнографии на специализированных закрытых файлообменниках в сети. На электронных носителях подозреваемый хранил сотни видеоматериалов порнографического характера с участием детей. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение компьютерно-технических экспертиз", - рассказал начальник отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Богдан Палисика.

О распространителе порно-контента известно, что мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

42-летний житель одного из сел Черниговского района изготовлял и распространял порно с женой. Также он искал видео половых актов с детьми и распространял в соцсетях. Запрещенный контент обнаружили во время мониторинга.