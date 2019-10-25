Итальянец погиб в Риме, защищая украинку от грабителей

24-летний итальянец Лука Саччи погиб, защищая свою девушку - украинку Анастасию Килемник. Фото: roma.repubblica.it

Поздно вечером в Риме во время ограбления от пули погиб итальянец. 24-летний Лука Саччи защищал свою девушку, 25-летнюю украинку Анастасию Килемник.

Трагедия произошла на углу улицы Теодоро Моммсен и виа Бартолон, возле парка Каффарела.

"Мы только что вышли из паба. Я почувствовала, что меня тянут сзади, они сказали мне: "Отдай нам сумку". Я снимала рюкзак, когда они ударили меня битой. Тогда вмешался тот, кто попал в голову Луки", - об этом рассказала Анастасия Килемник итальянском интернет-изданию La Repubblica.

По данным следователей, она и ее парень 23 октября пошли в бар после рабочего дня, чтобы выпить пива. На улице у выхода из бара около 23:30 на пару напали. Двое итальянцев попытались выдернуть рюкзак у девушки, ударили ее битой по голове. За нее вступился Лука. Нападавшие ударили его прикладом, а затем выстрелили в голову. Еще одна пуля попала внутрь бара. К счастью, никого не задев.

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Нападавшие скрылись на автомобиле Smart. Тревогу поднял водитель такси, проезжавший по улице Бартолон.

Первыми на место происшествия прибыли врачи. Лука с пулей в голове и Анастасию с синяками доставили в больницу. Девушке оказали медицинскую помощь и отпустили, а парень умер утром в реанимации больницы.

На преступление уже отреагировал министр внутренних дел страны Матео Сальвини.

"Пожизненное заключение для этих проклятых убийц! Без поблажек. Помолимся за бедного Луку!" - заявил он.

Тем временем итальянцы несут цветы к месту трагедии.

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