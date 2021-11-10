Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно

Фото: rv.npu.gov.ua

10 ноября задержали 48-летний Каратаса Экрема, подозреваемого в убийстве 38-летней знакомой в Ровно.

Его разыскивали полицейские трех области. Схватили у железнодорожного вокзала в Ровно, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"Его искали оперативники Ровенской, Львовской и Житомирской областей. Было известно, что мужчина изменил внешность. Передвигается как общественным транспортом, так и попутками. После задержания его доставили в районное управление полиции. На это было решение суда", - рассказали полицейские.

Решается вопрос об избрании гражданину Турции меры пресечения – содержания под стражей.

2 ноября В Ровно 47-летняя женщина обнаружила окровавленное тело 38-летней Оксаны в собственной квартире, которую сдавала в аренду посуточно. Погибшая снимала жилье на улице Волынской Дивизии для знакомого иностранца, которому приходила помочь по хозяйству. У женщины осталась 10-летняя дочь. Каратас Экрем изменил внешность – побрил бороду, подстриг волосы. И сбежал. Была информация, что двинулся автобусом в Киев. Затем на его след вышли на Житомирщине. Подозреваемый был объявлен в государственный розыск.