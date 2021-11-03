Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире

В Ровно в квартире, которую сдавали посуточно, убили женщину. Полиция разыскивает гражданина Турции Каратаса Экрема. Фото: rv.npu.gov.ua

38-летнюю женщину, которую нашли убитой в съемной квартире в Ровно, звали Оксана. Жила неподалеку. Воспитывала 10-летнюю дочь. С мужем разведена, он на заработках в Германии.

Гражданину Турции Картасу Экрему, снимавшего квартиру и подозреваемого в убийстве, помогала по хозяйству, рассказала Gazeta.ua жительница соседней квартиры, имени просит не указывать.

"Оксана очень хороший человек. Не понимаю, за что ее можно было убить. Может из-за денег. Бывший из заработков ей всегда присылал. За ней плачет весь наш дом. Ссор или криков из квартиры не было слышно. Только играла музыка всю ночь. Он давно за Оксаной ходил, знаки внимания проявлял, мороженое носил. Она в разводе. Может, и поверила в любовь. О турке рассказать ничего не могу, мы не общались. Виделись в подъезде – бородатый, страшный. Но часто клеился у нас к младшим женщинам. Все на кофе звал", – рассказала женщина.

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Тревогу забила дочь Оксаны, когда мать не вернулась домой. Вместе с бабушкой обратились в полицию. А когда тело женщины нашла владелица квартиры и тоже вызвала полицейских, те поняли, что речь идет о пропавшей.

Картас Экрем в Украине находится с 2018 года. Раньше в поле зрения полицейских не попадал. Нигде не работал, искал богатых женщин, за счет которых жил, рассказал заместитель начальника Нацполиции в области Сергей Крошко.

"Он жил за счет женщин, альфонс. Женщина умерла из-за многочисленных ударов в голову, орудия преступления не нашли. Следы в квартире не заметал, но изменил внешность. На камерах видно, как они вместе с женщиной вошли в подъезд. А через час он покидал место преступления совсем другое - подстригся и побрился", - рассказал Крошко.

По камерам наблюдения полицейские отследили маршрут иностранца на автовокзал. Там он семь в маршрутку на Киев. На его розыск ориентированы полицейские всех областей. Выезд за границу подозреваемому уже перекрыли.

Если его вину докажут – могут посадить на 15 лет.

В Ровно 2 ноября в съемной квартире по ул. Волынской Дивизии нашли убитую 38-летнюю женщину. Окровавленное тело женщины в съемной квартире обнаружила владелица жилья. Погибшая снимала квартиру посуточно для знакомого гражданина Турции 48-летнего Каратаса Экрема. И помогала ему по хозяйству. Именно иностранца подозревают в убийстве и объявили в розыск.