По дороге менял маршрут: вышли на след иностранца, подозреваемого в убийстве женщины

В Ровно в квартире, которую сдавали посуточно, убили женщину. Полиция разыскивает гражданина Турции Каратаса Экрема. Фото: rv.npu.gov.ua

48-летний Каратас Экрем, подозреваемый в убийстве 38-летней знакомой в Ровно, может находиться в Житомирской области.

Иностранец, убегая с места преступления, несколько раз менял маршрут, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"После совершенного злоумышленник автобусом сообщением Ровно-Житомир доехал до Житомира, откуда попутным Renault Trafic красного цвета добрался до Бердичева. Чтобы предотвратить совершение очередных преступлений подозреваемым, полицейские просят водителя микроавтобуса связаться с нами", - говорят полицейские.

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Они продолжают поиски подозреваемого. По факту умышленного убийства гражданину Турецкой Республики заочно сообщили о подозрении и объявили в государственный розыск.

Если кому-то известна какая-либо информация о подозреваемом – просят немедленно сообщить по номерам телефонов: 0686771234, 0989508249, 0986342123 или на спецлинию "102".

2 ноября В Ровно 47-летняя женщина обнаружила окровавленное тело 38-летней Оксаны в собственной квартире, которую сдавала в аренду посуточно. Погибшая снимала жилье на улице Волынской Дивизии для знакомого иностранца, которому приходила помочь по хозяйству. У женщины осталась 10-летняя дочь. Каратас Экрем изменил внешность – побрил породу, подстриг волосы. И сбежал. Была информация, что двинулся автобусом в Киев.