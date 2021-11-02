В съемной квартире убили женщину. Полицейские показали подозреваемого

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно 2 ноября в съемной квартире по ул. Волынской Дивизии нашли убитой 38-летнюю женщину.

Она снимала квартиру посуточно для знакомого гражданина Турции 48-летнего Каратаса Экрема. И помогала ему по хозяйству. Именно иностранца подозревают в убийстве и объявили в розыск, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Окровавленное тело женщины в съемной квартире обнаружила владелица. Погибшая снимала квартиру посуточно для знакомого иностранца, которому приходила помочь по хозяйству. А со вчерашнего дня не отвечала на звонки от арендодательницы. Когда та наведалась в квартиру, на полу в кухне увидела бездыханное тело женщины", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Информацию о Каратасе Экреме просят сообщить по телефонам: 0686771234, 0989508249, 0986342123 или на спецлинию "102".

Студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок с множественными ранами нашли на съемной квартире во Львове. Обнаружила тело и вызвала полицию владелица квартиры по ул. Лычаковской. Главным подозреваемым является ее 19-летний парень из Житомирщины. Его задержали в Сходнице. В полиции говорят, что мужчина признался в содеянном и объяснил причину убийства.