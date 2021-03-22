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Исчезновение 17-летнего парня: как продвигаются поиски
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В Житомирской области третьи сутки продолжаются поиски 17-летнего Ивана Мысливого из Радомышля.

Он - студент столичного колледжа. Сирота. Жил в Радомышле с бабушкой и тетей. Их дома расположены рядом. Вечером 18 марта отдыхал с друзьями в центре города и не вернулся. Родные сообщили о его исчезновении в полицию лишь 19 марта, то есть на следующие сутки. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Юрий Олейник.

В Житомирской области разыскивают 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. 18 марта ушел отдыхать с друзьями и не вернулся
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области разыскивают 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. 18 марта ушел отдыхать с друзьями и не вернулся
В Житомирской области разыскивают 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. 18 марта ушел отдыхать с друзьями и не вернулся
В Житомирской области разыскивают 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. 18 марта ушел отдыхать с друзьями и не вернулся
В Житомирской области разыскивают 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. 18 марта ушел отдыхать с друзьями и не вернулся

"То, что родные не сразу обратились в полицию, также несколько усложняет нашу работу. Сейчас удалось установить, что парень отдыхал в кругу знакомых в центре Радомышля. Последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от дома. Туда его подвез знакомый. В этом же автомобиле юноша случайно оставил свой мобильный телефон. Его полицейские изъяли, водителя и всех друзей опросили", - рассказал Юрий Олейник.

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Полицейские, кинологи со служебно-розыскными собаками, спасатели, лесники и местные жители прочесывают территорию в радиусе 10 км от места, где в последний раз видели Ивана. Для поисков используют квадрокоптер полиции для обследования местности с воздуха.

"Поисковая операция продолжается. Мы привлекаем имеющиеся ресурсы, а также подразделения ГСЧС водолазов, местных жителей к поискам юноши. Проверяем все версии возможного развития событий", - добавил Олейник.

В полиции не исключают, что парень мог утонуть в реке. Ведь его путь домой пролегал вдоль водоема. К поисковым работам привлекли водолазов.

Если кому-то известна информация о месте нахождения Ивана Мыслывого, просят сообщить на спецлинию "102" или по телефонам 0995295994, 0976032242.

Полицейские, спасатели, местные жители в поисках 17-летнего Ивана Мыслывого уже осмотрели прибрежную полосу реки Мики с обеих сторон и камышовые заросли, заброшенные дома и кустарники, откачали воду из двух копанок. Поиски результатов пока не дали. Приметы Ивана: рост около 180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку-пуховик с логотипом Nike, черные спортивные штаны Adidas, темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю кепку Kappa.

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Дата
22
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