Инвестиции в "крипту": разоблачили колл-центры, обманывающие иностранцев

Во Львове разоблачили нелегальную сеть колл-центров, операторы которых выманивали деньги у иностранцев.

Пострадавшим предлагали инвестировать в криптовалютные рынки, сообщает пресс-центр СБУ. Переведенные ими на банковские счета и анонимные криптокошельки средства впоследствии выводили в тень.

"В арендованных офисах и квартирах несколько местных предпринимателей обустроили шесть подпольных колл-центров. Злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. От них пострадали тысячи иностранных вкладчиков", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков обнаружили почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений, мобильные устройства и маршрутизаторы, черновые записи с данными банковских платежных карт обманутых клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн

В Сумской области разоблачили деятельность двух мошеннических колл-центров, которые использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию о банковских счетах. Таким образом обманули украинцев на десятки миллионов гривен. Часть украденных денег переправляли местному криминальному авторитету - "Лере Сумскому". Он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.