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среда, 15 сентября 2021 13:35

Подпольные колл-центры обманули украинцев на десятки миллионов гривен
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В Сумской области разоблачили деятельность двух мошеннических колл-центров, которые использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию о банковских счетах.

Злоумышленники обманули украинцев на десятки миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ. К противоправной деятельности привлекли почти 70 человек.

"Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам, выдавая себя за сотрудников этих банков. Рассказывали, что проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу, или кредит. Это позволяло получить чужую персонифицированную информацию и доступ к онлайн-банкингу пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Часть украденных денег злоумышленники переправляли местному криминальному авторитету - "Лере Сумскому". Он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.

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В Днепропетровской области разоблачили мошеннический колл-центр, работники которого обворовывали банковские счета украинцев. Злоумышленники назывались работниками банка. На мошенников работали 30 человек.

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