Иностранец в футболке с московитской надписью попался во время поднятия флага

Сегодня, 23 августа в Одессе на Потемкинской лестнице иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага.
Мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с присутствующими, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Сейчас правонарушитель дает по этому поводу объяснения в отделе полиции", - говорится в сообщении.
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Указано, что мужчина не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, а при задержании пытался скрыться.
В отношении нарушителя будут составлены протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейскому.
В Черкасской области сегодня, 23 августа, произошли столкновения между между полицией и активистами Нацкорпусу и ветеранами войны на Донбассе. Последние хотели пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, который был на открытии арт-объекта "Сердце Украины" и поднятии Государственного флага. Но ветеранов оттеснила полиция.
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