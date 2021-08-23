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понедельник, 23 августа 2021 16:42

Иностранец в футболке с московитской надписью попался во время поднятия флага

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Сегодня, 23 августа в Одессе на Потемкинской лестнице иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага.

Мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с присутствующими, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага
В Одессе иностранец устроил провокации во время церемонии поднятия флага

"Сейчас правонарушитель дает по этому поводу объяснения в отделе полиции", - говорится в сообщении.

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Указано, что мужчина не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, а при задержании пытался скрыться.

Автор: od.npu.gov.ua
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Мужчину в "московитской" футболке арестовали

В отношении нарушителя будут составлены протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейскому.

В Черкасской области сегодня, 23 августа, произошли столкновения между между полицией и активистами Нацкорпусу и ветеранами войны на Донбассе. Последние хотели пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, который был на открытии арт-объекта "Сердце Украины" и поднятии Государственного флага. Но ветеранов оттеснила полиция.

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Дата
23
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