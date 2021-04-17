Иностранца выловили с лимана в 300 м от берега

В Одесской области пограничники вытащили из лимана в 300 м от берега иностранца. Фото: скриншот с видео

В Одесской области пограничники вытащили из лимана в 300 м от берега иностранца.

Мужчина был в воде в камышах, еле держался за веревку, привязанную к лодке. Имел признаки сильного переохлаждения, сообщили в пресс-служба МВД.

"Патрулируя акваторию Кучурганского водохранилища, пограничники заметили лодку, которая находилась в 300 метрах от берега без водителя. Подойдя к нему, военнослужащие увидели мужчину. Его вытащили, сняли с него мокрую одежду и отогрели. А потом передали медикам", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2 детей и 2 взрослых чуть не утонули в лимане

Мужчина, вероятно из-за переохлаждения, не смог самостоятельно забраться в свою лодку. Объяснить откуда он и как оказался в воде тоже не смог, никаких документов с собой у него не было.

Мужчину госпитализировали в Раздельнянскую центральную районную больницу. Сейчас спасенный чувствует себя хорошо. Он оказался жителем соседней Молдовы. После проведения необходимых мероприятий, правоохранители вернут мужчину домой.

В Полтаве на реке Ворскла вблизи плотины перевернулась моторная резиновая лодка, в которой были трое мужчин. Ни одному не удалось спастись. Двух утопленников из воды достали тот же день. Третьего искали до полудня следующего.