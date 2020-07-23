Иномарка влетела в грузовик: есть погибшие

Фото: Нацполиция

На Волыни иномарка OPEL Zafira врезалась в грузовик MAN. В результате аварии погибли 4 человека.

Трагедия произошла 23 июля в Литинском районе в 5.30 утра на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка, сообщает полиция Волынской области.

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулась.

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В салоне легковушки находилось 7 человек. 4 погибли, двое в больнице с травмами. Водители обоих транспортных засобивживи, имеют телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты НИЭКЦ.

Возле Мукачево на Закарпатье фура разнесла Mazda, а затем перевернулась и загорелась. Авария произошла 19 июня в в 16:30.