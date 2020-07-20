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понедельник, 20 июля 2020 17:15

Военный грузовик раздавил легковушку: 2 человека погибли

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Военный грузовик раздавил легковушку: 2 человека погибли
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием военных. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 20 июля на Днепропетровщине (Синельниковский район) при участии военных.

По данным следствия, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos.

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В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли, еще 3 пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

20-летний водитель военной машины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему планируется сообщение о совершении уголовного преступления и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в аварии 18 июля в 7:46 вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области в результате столкновения Mitsubishi Outlander и "ВАЗ" погибли 6 человек.

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Дата
20
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