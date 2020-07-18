Шесть человек погибли в ДТП: первые подробности

18 июля в 7:46 вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области произошла смертельная авария.

Погибли 6 человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram В Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек. Еще трое - травмированы

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"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибло 6 человек. Еще трое, среди них один ребенок 2018 рождения, - в больнице", - сказано в сообщении.

Автор: od.dsns.gov.ua Погибших с изувеченных авто освобождали спасатели

Погибших с изувеченных авто освобождали спасатели. Все обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают следователи.

На Старообуховской трассе под Киевом в результате столкновения двух внедорожников погибли супруги Цуркановы, их 4-летняя дочь и сын, 10 лет. Выжил только старший, 14-летний парень. Водитель-виновник Антон Желепа был пьян, в его крови обнаружили 1,32 промилле алкоголя, что в семь раз превышает норму. Он ехал по дороге на Mercedes, который угнал у работодателя, у которого работал на даче. Автомобиль был объявлен в розыск через 20 мин. после ДТП.