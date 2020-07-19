Фура разнесла Mazda, перевернулась и загорелась. Погиб тренер с детьми

Возле Мукачево фура разнесла Mazda. Погибли водитель и двое детей-пассажиров легковушки. Фото: t.me/VGlagola

Возле Мукачево на Закарпатье фура разнесла Mazda, а затем перевернулась и загорелась.

Авария произошла 19 июня в в 16:30. Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"Mazda CX-5 разбитая грузовиком основания. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. На месте работают спасатели и медики", - рассказал журналист.

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По его информации, в Mazda погиб главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко. Также в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет - они также погибли.

Единственный человек, выживший в автомобиле, жена тренера.

Вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области в результате столкновения Mitsubishi Outlander и "ВАЗ" погибли 6 человек. Еще трое, среди них 2-летний мальчик, оказались в больнице.