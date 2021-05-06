Имел флаг с портретом Ленина: мужчина хотел продать символику СССР

СБУ разоблачила жителя Львовщины, который пытался продать знамя с изображением Ленина и символики СССР.

Флаг тоталитарного коммунистического режима мог быть использован для провокаций во Львовской области во время мероприятий 8 и 9 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: facebook.com/SBULviv

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Правоохранители разоблачили мужчину в момент продажи запрещенной символики.

Нарушителю готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается.

В Днепре на территории частной автостоянки появился красный флаг с изображением Сталина. Он провисел там несколько дней. Кто его туда повесил - не ясно. Известно, что такая символика, которая явно появилась ко Дню Победы, была размещена на ул. Калиновой.