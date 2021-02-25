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Илья Кива переживет. В ОПЗЖ заявили, что их офис обыскивают

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Илья Кива переживет. В ОПЗЖ заявили, что их офис обыскивают
Кива говорит, что полиция арестовывает работников офиса. Фото: Depo.ua

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что СБУ якобы задерживает сотрудников офиса партии.

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы сейчас находимся. Арестовывают сотрудников офиса", - сообщил он в Facebook.

В партии говорят, что у их офиса полиция задержала автобус с сотрудниками фирмы "Шторм". Его добавили в ориентирование, так как автобус фигурировал в стрельбе на улице Ямской. В ОПЗЖ говорят, что там было совсем другое транспортное средство.

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"Якобы прошло ориентирование по автобусу арендованного охранной структурой "Шторм", с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны. Этот автобус используется охранной структурой. На самом деле в нем находились люди, которые являются членами организации и охранной структуры "Шторм". Поскольку этот автобус попал в ориентировки, по каким причинам - нам неизвестно, якобы те люди участвовали в каких-то хулиганских действиях. Мы с полной ответственностью заявляем, что данный автобус и люди не причастны ни к каким правонарушениям и преступлениям", - заявил Кива.

Источники "Сегодня" сообщают, что обыски проходят не в офисе, а в охранной фирме. Полиция задержала и обыскала автобус компании "Шторм". Она может иметь отношение к нардепу Киве.

Около 16:00 в Голосеевском районе произошла перестрелка. Стрелять начали из автобуса, который приехал к строительной площадке по улице Ямской. "По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

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