Идет большая вода - каким областям угрожает подтопление

8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. Фото: unsplash

Из-за погоды на западе Украины поднимается уровень воды, что может стать причиной новых подтоплений.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта на реке Свирж возле Букачивцев, что в Ивано-Франковской области, ожидается подъем воды на 0,1-0,6 м. Возможно затопление заплавы и отдельных объектов", - говорится в сообщении ДСНС.

Там добавляют, что 8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м. Возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области.

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"8 марта на реке Западный Буг у волынского села Литовеж ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1-0,4 м. На реке Солокия у львовского Червонограда возможно затопление угодий и отдельных зданий", - говорят в ДСНС.

На Западной Украине предупреждают об опасности схода лавин. Он может произойти в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.