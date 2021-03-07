До -14° мороза: какой будет погода на следующей неделе

7 марта будет переменная облачность. без осадков. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине синоптики ожидают переменную облачность, порывистый ветер. Ночью температура местами снизится до 10-14 ° мороза, сообщили в Гидрометцентре.

7 марта будет переменная облачность. Без осадков, лишь вечером в северной части местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северо-западных областях, днем ​​по всей Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-13°, на побережье морей 1-4° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла.

8 марта ночью в западных и северных, днем ​​в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​от 1 ° мороза до 4 ° тепла, на юге страны 4-9° тепла.

9 марта без существенных осадков, лишь ночью в юго-восточной части небольшой мокрый снег; температура ночью 3-8 ° мороза, на северо-востоке страны до 12 ° мороза; днем около 0°, в южной части и на Закарпатье 2-7° тепла.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 8 марта в северо-восточной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

10-11 марта без осадков, лишь 12 марта в западных областях небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах снег).

Температура ночью 6-11° мороза, на Черниговщине и Сумщине до 14° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, 12 марта и в Прикарпатье и Одесской области 4-9° тепла.

В Киеве 7 марта переменная облачность. Без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° тепла.

8-9 марта без существенных осадков, только ночью 8 марта небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температуре 8 марта ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; 9 марта ночью 3-8° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

10-11 марта без осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

2021 год будет еще жарче, чем 2020. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветры, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.