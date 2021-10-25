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понедельник, 25 октября 2021 13:17

Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри

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Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
Посетитель биотуалета в Луцке стал жертвой хулиганов. Фото: facebook.com/selykv

В Луцке неизвестные расшатали биотуалет с посетителем внутри и положили конструкцию на бок.

Об этом сообщили в Telegram 4Lutsk. Инцидент произошел возле драмтеатра. Когда именно, не уточнили.

На кадрах видно, как группа мужчин перевернула кабинку уличного туалета. На следующий день утром кабинка стояла в обычном положении.

Обращался ли владелец туалета или пострадавший посетитель в полицию - неизвестно.

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В Берегово на Закарпатье 7-летний мальчик утонул в выгребной яме. Трагедия произошла на ул. Мукачевской. Вечером Габoр, так звали мальчика, вышел в туалет во дворе. Упал там и захлебнулся нечистoтами. Соседи говорят, он был болен эпилепсией, упасть в яму мог из-за приступа.

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