Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри

Посетитель биотуалета в Луцке стал жертвой хулиганов. Фото: facebook.com/selykv

В Луцке неизвестные расшатали биотуалет с посетителем внутри и положили конструкцию на бок.

Об этом сообщили в Telegram 4Lutsk. Инцидент произошел возле драмтеатра. Когда именно, не уточнили.

На кадрах видно, как группа мужчин перевернула кабинку уличного туалета. На следующий день утром кабинка стояла в обычном положении.

Обращался ли владелец туалета или пострадавший посетитель в полицию - неизвестно.

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