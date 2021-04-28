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среда, 28 апреля 2021 11:06

На Крещатике огонь уничтожил "умный" туалет

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На Крещатике огонь уничтожил &quot;умный&quot; туалет
В центре Киева сгорела "умная" уборная. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Во вторник, 27 апреля, на ул. Крещатик, 27 в Киеве сгорел недавно установленный биотуалет. Пожар возник вечером.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"К месту вызова сразу же было направлено отделение спасателей со второй Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что возгорание произошло в отдельно стоящем биотуалетов", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 19:31. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара выяснят правоохранители.

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"Умные" общественные уборные в центре Киева начали устанавливать в августе прошлого года. Они имеют функцию самоочистки после каждого посетителя, поэтому не требуют билетерш. Киевляне сразу начали жаловаться, что подобные туалеты в других районах города не работают. Жаловались и на отсутствие безналичного расчета за посещение туалета.

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