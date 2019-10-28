Хотели к маме: рассказали о детях, которые выпали из окна больницы

В Одесской области из окна больницы на 2 этаже выпали брат с сестрой 2 и 5 лет. Фото - Депо

2-летнему мальчику и 5-летней девочке, которые выпали из окна райбольницы в Одесской области, провели полное обследование и сделали томографию.

Сейчас дети в тяжелом состоянии в разных отделениях областной детской больницы, рассказала исполняющая обязанности главврача Татьяна Покатилова.

"Детей привезли в шоковом состоянии. После обследования было установлено, что у девочки открытая черепно-мозговая травма, она в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Мальчик - в отделении травматологии, у него травма грудного отдела позвоночника", - говорит Татьяна Покатилова, передает УСИ.

Врачи отмечают, что девочка, несмотря на тяжесть травмы, находится в сознании, разговаривает с медперсоналом. Но что с ней произошло, не помнит. Почему дети выпали из окна, в больнице не рассказывают. Говорят, что после того, как состояние детей улучшится. с ними будут работать психологи.

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По словам и.о. директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Игоря Гинжула, угрозы для жизни обоих детей уже нет.

"Состояние мальчика удовлетворительное. И состояние девочки в положительной динамике, сейчас она находится в реанимации. Угрозы для их жизни нет ", - рассказал Игорь Гинжул.

Говорит, детей укладывали спать, но они хотели вернуться к маме, поэтому и выпрыгнули со 2-го этажа.

По результатам служебного расследования выговоры получили заведующая отделением, медсестра и санитарки. Медсестру, которая была ответственна за технику безопасности в данном отделении, уволили.

Также появилась информация о семье детей. Их изъяли во время рейда в Великомихайловском районе по решению сельского совета.

"У матери и у детей не было документов, поэтому были составлены соответствующие документы - и после этого дети были доставлены в районную больницу. На данный момент проводится необходимая работа службой по делам детей и правоохранительными органами по установлению личности матери, которая еще не появилась, и по социальной работе с семьей", - рассказал начальник Службы по делам детей ОГА Владимир Самбурский.

Все обстоятельства травмирования детей устанавливают полицейские.

В Большой Михайловке в Одесской области с окна больницы на 2-м этаже выпали брат с сестрой 2 и 5 лет 26 октября. Накануне малышей изъяли представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой неприемлемы для детей.