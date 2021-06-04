Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"

Киевлянин 46-летний Алексей Волков находится под арестом. Его судят за покушение на убийство своей девушки 33-летней Ольги Войтенко в сентябре прошлого года. А также подозревают в умышленном убийстве сожительницы 35-летней Виктории Манкевич в апреле 2016-го. Фото: kv.npu.gov.ua

В Вышгородском районносу суде Киевской области прошло подготовительное заседание по делу о покушении на убийство 33-летней Ольги Войтенко в селе Нижняя Дубечня. Там в расправу над ней собственном доме устроил бывший возлюбленный 46-летний Алексей Волков. Так разозлила его новость о том, что женщина решила закончить отношения. От смерти ее спас сосед Волкова.

На подготовительном заседания адвокаты подозреваемого просили о закрытом процесс и об изменении для подозреваемого меры пресечения. В удовлетворении обоих ходатайств им отказали, рассказал Gazeta.ua адвокат потерпевшей Сергей Старенький.

"Адвокаты просили о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Мол, Волков очень болен, у него стоит кардиостимулятор. И он нуждается в специализированном наблюдении врачей. Однако суд не принял это во внимание. Поскольку Волкову в СИЗО уже дважды предлагали пройти обследование. И он отказывался. Такой ответ на запрос прислали из учреждения", - рассказал Стартенький.

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Что касается убийства другой любимой - Виктории Манкевич, следствие по делу продолжается. И может оказаться, что она - не единственная жертва в деле Волкова. В 2012 году киевлянка Ольга Бородыня, как и Виктория, выпала из окна своей квартиры и разбилась насмерть. А за час до этого она разошлась с Алексеем. Еще был один эпизод в Киеве. Там погибла при загадочных обстоятельствах одноклассница Волкова.

"Думаю, что именно эти два дела позволили "мачо-садисту" чувствовать себя безнаказанным. Но даже если будет доказано убийство Виктории и Волков получит срок - можем просить об изменении квалификации и наказания и делу Ольги. Поскольку будет преступление, совершенное повторно", - добавил адвокат.

Следующее заседание по делу назначено на 11 июня.

21 сентября в прошлом году 45-летний Алексей Волков едва не убил в своем доме в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской свою девушку 33-летнюю Ольгу Войтенко из Константиновки Донецкой области. Женщина хотела уйти от Волкова. И перед этим сказала ему о своем решении. От смерти ее спасли соседи Волкова, которые прибежали на ее крик. Мужчину задержали на следующий день. С тех пор находится под стражей.