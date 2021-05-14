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пятница, 14 мая 2021 17:35

Ходила голой в мороз: как жила 2-летняя девочка, которая выпала из окна высотки

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Ходила голой в мороз: как жила 2-летняя девочка, которая выпала из окна высотки
Во Львове 2-летняя девочка погибла, пока ее пьяная мать спала. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Женщину, чья 2-летняя дочь разбилась из окна восьмого этажа во Львове, зовут Оксана Сафроненко.

Львовские полицейские ранее составляли протокол о невыполнении родительских обязанностей на нее - за два месяца до трагедии. Однако не сообщили об этом случае соцслужбы. Из-за этого семью не взяли на учет, пишет ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники.

Известно, что семья родом из с. Углы Золочевского района Львовской области. Супруги зимой 2021 переехали во Львов. Сначала семья жила в Железнодорожном районе Львова. Тогда 24 февраля туда наведывались правоохранители из-за того, что 2-летняя девочка гуляла по улице города раздета, пока ее мать выпивала в квартире. Тогда полиция составила на женщину протокол за невыполнение родительских обязанностей. А 27 апреля Железнодорожный районный суд Львова рассматривал это дело. В постановлении суда говорится, что когда в квартиру семьи пришли правоохранители, то еще один ребенок женщины находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во время судебного разбирательства горе-мать свою вину признала и просила ее строго не наказывать. Поэтому судья ограничилась лишь предупреждением.

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"Работники ювенальной превенции действительно составляли протокол на эту женщину, но сведения в соцслужбы они тогда не направили, так как нарушение происходили не систематически. Кроме того семья сообщила, что переезжает в другой район", - сообщил на условиях анонимности сотрудник полиции Львова.

Кроме покойной 2-летней Виктории, Оксана Сафроненко имеет еще старшего ребенка (возраст неизвестен), которого у нее уже забрали соцслужбы. У женщины еще остался сын полуторагодовалый Богдан, его забрали в дом малютки.

Трагедия произошла 10 мая в 8.30 на ул. Шевченко, 392. Была информация, что к трагедии причастна мать и сама выбросила ребенка. Якобы у нее проблемы с психикой. Позже выяснилось, что женщина спала пьяная. Ей за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком грозит до пяти лет тюрьмы.

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14
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