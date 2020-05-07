"Хочет выбросить нас" - у предпринимателей отбирают рабочие места

В Тетиеве на Киевщине десяток предпринимателей могут остаться без работы. Их ларьки находятся в парковой зоне в центре города. В связи с реконструкцией парка, МАФы собираются убрать. Однако куда идти предпринимателям - неизвестно. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала Оксана Ящук, 50 лет.

Фото: предоставлено Еленой Хохич

"Мы там торгуем уже по 20 лет. Мэр решил сделать город туристического плана. Мы же не против. Давно пора заменить наши старые железки. Но это касается наших интересов, так как он хочет нас выкинуть из парка, а на этих местах он поставит свои МАФы более современные и будет сдавать в аренду. В первую очередь будет предоставляться преимущество ремесленникам, которые будут производить и продавать сувенирную продукцию. Хотя мы тоже можем участвовать в конкурсе. Если нет - то предлагали перебираться на территорию бывшего маслозавода. Но там одни руины, свалка, на которой люди свозят хлам со всего города. Также говорил о "пятачке", где бабки торгуют. Но там максимум 4 палатки. Словом, договоры нам не продлевают. Мы без работы и из-за карантина, и из-за отсутствия документов. Мэр говорил, что у него проект развития города уже утвержден и есть средства. Это ложь. Хочет выбросить нас, тогда у него будут развязаны руки, мол, место пустует. Мы неоднократно обращались к нему с заявлениями - их даже не регистрируют", - говорит предпринимательница.

В палатках, которые планируют убрать, торгуют одеждой, очками, контактными линзами, канцтоварами, продуктами. Предприниматели настроены решительно. Говорят, если их не услышат - будут обращаться в суд, по словам Елены Хохич, 31 год.

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"Глава городского совета рассказывал, что выиграл европейский грант - 1 миллион евро - на реконструкцию парка. Но это не так. Мы готовы были за свой счет реконструировать свои палатки по тому проекту, который разработал городской совет. Ходили к меру, приглашали на встречу депутатов. Но все напрасно. Мы с мужем молодая семья. И эта палатка - единственный наш источник дохода. Торгуем одеждой. Если этот бизнес у нас заберут - единственный вариант, выезжать из страны. Потому нормальной работы нет. А есть такие, кому до пенсии близко. В таком возрасте на работу вообще не хотят брать. Сейчас готовим коллективное заявление. Будем просить разрешения на замену ларьков и продолжить нам договоры на аренду. Нет - пойдем в суд", - говорит Елена.

Городской совет действительно разработала проект реконструкции центра города, в том числе и парковой зоны. Он рассчитан на 20 лет. И сейчас находится на общественных обсуждениях. В конце мая он будет вынесен на рассмотрение сессии, говорит секретарь Тетиивского городского совета Сергей Денисюк.

"Действительно, проблема с предпринимателями не решена. У большинства завершились договоры на аренду торговых мест. Но пока никого не трогаем, поскольку карантин. Далее, если проект будет поддержан депутатами, вопрос будем решать. Или предложим другие места для торговли. Или же работу в новых МАФах на этом же месте. Подать заявку можно будет на конкурсной основе", - рассказал Денисюк.

В Киеве на Майдане Независимости предприниматели устроили акцию протеста. Представители малого бизнеса требовали от властей соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности.