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среда, 18 июля 2018 18:12

Харьковская трагедия: избежать аварии было невозможно

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Харьковская трагедия: избежать аварии было невозможно
Аварии с шестью погибшими на ул. Сумской в ​​Харькове избежать было невозможно. Поскольку оба водителя нарушили правила дорожного движения. Фото - Кривой Рог

Аварии с шестью погибшими на ул. Сумской в ​​Харькове избежать было невозможно. Поскольку оба водителя нарушили правила дорожного движения. Об этом во время судебного заседания сегодня, 18 июля, заявил Виталий Ольхов, который проводил автотехническую экспертизу.

"Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить было нельзя. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора", - считает Ольхов.

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По его мнению, Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, не остановился на линии светофора. Движение начал на мигающий желтый сигнал. Зеленый загорелся, когда подозреваемый уже выехал на перекресток.

Водитель Lexus Елена Зайцева также не стала тормозить и двигалась на красный. При этом эксперт заявил, что по видео не может установить скорость автомобилей.

Авария на ул. Сумской в ​​Харькове произошла 18 октября 2017. На светофоре Елена Зайцева за рулем внедорожника Lexus начала движение на красный свет. После удара с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова, ее авто отбросило в толпу людей, стоявших на тротуаре. Погибло 6 человек. Еще 5 получили травмы, среди них беременная женщина.

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Дата
18
июля

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

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