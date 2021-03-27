Грузовик столкнулся с легковушкой - показали жуткие фото

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
ДТП произошло на объездной дороге Полтавы на трассе Киев - Харьков. Столкнулись фура Daf и машина марки Lexus, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Легковушку от удара разорвало. Передняя часть полностью разрушена.
В ДТП никто не погиб. Водитель Lexus получил травмы.
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На месте работали медики и правоохранители. Больше информации об инциденте пока нет.
В Луцке водитель автомобиля Skoda сбил брата с сестрой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль даже не затормозил, утверждают свидетели происшествия. От удара дети перелетели через капот.
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