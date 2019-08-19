Гримчак хочет обратиться в Европейский суд по правам человека

Гримчак считает, что его права нарушили. ФОТО: УНН

Адвокат Грымчака хочет обратиться в Европейский суд по правам человека. Она считает, что в деле заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий нарушены права человека.

"Мы, конечно, планируем в Европейский суд дойти. Это позиция гражданина Грымчака относительно того, что он желает дойти до Европейского суда по правам человека по вопросам нарушения его прав", - заявила адвокат журналистам УНН.

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14 августа Юрия Грымчака задержали за ч. 4 ст. 190 УК Украины-Мошенничество. 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 6 млн грн.

За заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака не будут вносить залог.