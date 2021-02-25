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четверг, 25 февраля 2021 17:57

Горят складские помещения возле завода: первые подробности

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Горят складские помещения возле завода: первые подробности
В Харькове произошел масштабный пожар на складах. Фото: Telegram канал ХХ

В Харькове произошел масштабный пожар на ул. Большой Панасовской.

Горит у экспериментального протезно-ортопедического завода. Об этом сообщили в городском Telegram-канале ХХ.

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Возгорание произошло на Панасовской, 106 около 17:00, подтвердили в пресс-службе ГСЧС области.

Общая площадь возгорания в складских помещениях составляет около 500 кв. м. На месте работают спасатели. Подробности обещают сообщить позже.

В Первомайске на Николаевщине произошел масштабный пожар в супермаркете "Эпицентр". Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранника, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, жег сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.

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