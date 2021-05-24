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понедельник, 24 мая 2021 07:43

Горящий грузовик полностью разгромил легковушку: кадры смертельной аварии

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Горящий грузовик полностью разгромил легковушку: кадры смертельной аварии
В Киеве грузовик лоб в лоб протаранил легковушку. Фото: unsplash.com

При выезде из Киева на Брест-Литовском шоссе грузовик лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем. Есть погибшие.

По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро Житомирская. Мужчина снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, передает "Магнолия-ТВ", которые были на месте происшествия.

От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв, вспыхнул пожар

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Водителя фуры госпитализирован. Сколько людей сгорело заживо в легковушке неизвестно. Кроме того, у искореженного транспорта лежало еще одно тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это якобы пешеход, который перебегал дорогу.

На Харьковщине из-за столкновения двух легковушек одна из них загорелась. Авария произошла на трассе в поселке Лесное Малоданиловской ОТГ. Не разминулись ГАЗ 31029 и Subaru Forester. В результате происшествия автомобиль ГАЗ разлетелся на две части, после чего загорелся моторный отсек.

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