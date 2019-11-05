Городской совет в Ужгороде обыскивают

Обыскивают городской совет. Фото: Депо. Ужгород

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в здании Ужгородского городского совета.

Об этом рассказали на странице горсовета в Facebook.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014-м Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - сообщили в сети.

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В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией.