Городской совет в Ужгороде обыскивают

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в здании Ужгородского городского совета.
Об этом рассказали на странице горсовета в Facebook.
"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014-м Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - сообщили в сети.
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В течение последних дней в Ужгороде госпитализировали еще 12 студентов-иностранцев, инфицированных дифтерией.
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