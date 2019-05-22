Горит городская свалка

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 10092
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 279
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5436
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1701
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1944
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6993
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67892
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные
Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову
&quot;Улицы стали реками&quot; - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
Видео
Все видео
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 549
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1161
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1413
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 12:58

Горит городская свалка

  Комментировать

Автор: ГУ ДСНС
  О пожаре спасателям сообщили 22 мая в 2.40.
О пожаре спасателям сообщили 22 мая в 2.40.

Возле Полтаве на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка произошел пожар.

Спасатели получили сообщение, что горит свалка, 22 мая в 02:40.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью в Полтаве горело 3 магазина - фото, видео

В 06:50 огонь локализовали, передает ГУ ГСЧС Полтавской области.

Автор: ГУ ДСНС
  На Полтавском свалке твердых отходов пожар.
На Полтавском свалке твердых отходов пожар.

К ликвидации привлекли 6 человек личного состава 4 Государственной пожарно-спасательной части и единицу спецтехники.

В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горит городская свалка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 140340
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 36739
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 36405
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 31113
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 29664
Происшествия
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела свиноферма со свиньями - фото
3
 Просмотров: 27
Бесследно исчез детский хирург
Бесследно исчез детский хирург Просмотров: 1233
Спасла дочь: маньяк напал на женщину
Спасла дочь: маньяк напал на женщину Просмотров: 450
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе
 Просмотров: 315
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео
3
 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
13
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 1108
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua