Горит городская свалка

Возле Полтаве на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка произошел пожар.
Спасатели получили сообщение, что горит свалка, 22 мая в 02:40.
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В 06:50 огонь локализовали, передает ГУ ГСЧС Полтавской области.
К ликвидации привлекли 6 человек личного состава 4 Государственной пожарно-спасательной части и единицу спецтехники.
В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.
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