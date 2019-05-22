Горит городская свалка

Автор: ГУ ДСНС О пожаре спасателям сообщили 22 мая в 2.40.

Возле Полтаве на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка произошел пожар.

Спасатели получили сообщение, что горит свалка, 22 мая в 02:40.

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В 06:50 огонь локализовали, передает ГУ ГСЧС Полтавской области.

Автор: ГУ ДСНС На Полтавском свалке твердых отходов пожар.

К ликвидации привлекли 6 человек личного состава 4 Государственной пожарно-спасательной части и единицу спецтехники.

В городе Купянск Харьковской области во время ликвидации аварии на местном коллекторе погиб рабочий, еще двое пострадали.