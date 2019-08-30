Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные

27 августа Валерии Гонтаревой сделали первую операцию. Фото: Укрінформ

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева в Лондоне попала в аварию. Ее сбил автомобиль.

"В понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона меня сбила машина. Сейчас в госпитале. Травмы серьезные - переломы костей стопы", - говорит Гонтарева, передает Liga.net.

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Во вторник ей сделали операцию.

"Жду вторую операцию. Дело расследует полиция. Надо понять это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - объясняет Гонтарева.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014-го по март 2018 года. Заявление об отставке по собственному желанию президенту подала с 10 мая 2017 года. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы НБУ назначили ее первого заместителя Якова Смолия.