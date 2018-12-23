Глыба льда травмировала женщину

В Сиховском районе Львова на рынке женщине на голову упала снежная глыба.
Происшествие произошло 22 декабря, около 17:02, на углу улиц Красной Калины - Драгана, сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
65-летнюю львовянку госпитализировали.
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"С крыши рынка "Народный" на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщину с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" госпитализировано в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - отмечается в сообщении.
22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар. Пожар произошел в избушке рождественской ярмарки.
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