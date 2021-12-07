Глава МВД назвал виновника страшной аварии под Черниговом

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Виновником аварии под Черниговом, в которой погибли 13 человек, стал водитель грузовика.

Именно он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, заявил министра внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

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"Водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли 13 человек. Остальные – в тяжелом состоянии", - сказал Монастырский.

Полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов - Гремяч. Грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом Чернигов – Сосница. Сначала сообщали о 10 погибших и семерых травмированных. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции. На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях.