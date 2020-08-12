Гибель семьи в ДТП: односельчане опасаются, что виновник избежит наказания

Петр Трембицкий за рулем Mercedes-Benz Vito в лоб протаранил ВАЗ. На месте погибли водитель последнего и его родители. Жена с сином- в больнице. Алкотестер показал, что Трембицкий сел за руль пьяный. Фото: facebook.com/Мария Стрижак

Подозреваемому в смертельной аварии в Перегинском Рожнятовского района на Прикарпатье, где погибли 3 человека, избрана мера пресечения.

26-летнего Петра Трембицкого из села Закерничное взяли под стражу на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес Ивано-Франковский городской суд сегодня, 12 августа, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в областной прокуратуре.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По данным следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito ехал пьяный в поселке Перегинское. Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 217230. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажиры - его родители- погибли на месте. Жена и 2-летний сын - в больнице", - рассказали в прокуратуре.

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Однако односельчане опасаются, что Трембицкий может избежать ответственности.

"Он не впервые садился за руль навеселе, ездил на большой скорости. И все всегда сходило с рук. За неделю до трагедии собственными глазами видела, как гонял по поселку. Лично звонила в полицию и просила повлиять. Сказали "хорошо-хорошо" и на этом все закончилось. Если бы тогда пресекли - может теперь этой беды не было. Он с очень порядочного семьи. Деньги у них водятся. Думаю, и эта авария сойдет с рук. Заплатят, кому надо. А со стороны потерпевших и добиваться некому. Так и будет дальше людей калечить", - говорит председатель Перегинского Ольга Абрам.

Избежать наказания водителю не удастся. Он получит реальный срок, хотя, возможно, с испытательным сроком, говорит адвокат Сергей Старенький.

"ДТП со смертельным исходом расследуют не местные полицейские, а следственное управление области. Факт опьянения был зафиксирован, а это отягчающее обстоятельство. Конечно, если пострадавшим выплатят компенсации, возможно не будут настаивать на строжайшем наказании. Но 5-7 лет из 10 предусмотренных санкцией может получить. Возможно с испытательным сроком", - говорит адвокат.

Авария в Перегинском у автозаправочной станции на ул. Сечевых стрельцов произошла 9 августа, около 18:00. Там в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito 120 и ВАЗ-217230. В последнем ехали 5 членов семьи. Водитель и его родители погибли на месте. Жена водителя и 2-летний сын - в больнице. Свидетели говорят, что в день трагедии Петр Трембицкий выпивал на реке, а потом на крестинах, и "летал" по поселку. Автомобиль ВАЗ протаранил на скорости под 200 км/ч., И от удара его авто перевернулось. Однако сам не пострадал.