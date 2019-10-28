Гибель Кутового: озвучили предварительные причины

Бывший министр аграрной политики 43-летний Тарас Кутовой разбился на вертолете на Полтавщине. Летел из Киева на деловую встречу. Фото - zmist.pl.ua

Экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой разбился из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта для управления вертолетом.

Таковы предварительные результаты специальной комиссии, которая расследует обстоятельства авиакатастрофы, сообщил 28 октября директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Олег Бабенко.

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"Всего 50 часов полетов. Это означает, что опыта у него не было вообще. Он должен был летать с инструктором не менее 150 часов. Кроме того, он не должен был даже подниматься в воздух при таком тумане. Почему он полетел - не понимаю. Если же он уже отправился и увидел, что такая плохая погода, то мог бы вернуться назад. Туман и отсутствие опыта - это предварительные причины", - сказал Бабенко, передает zmist.pl.ua.

Добавил, что из-за сильного тумана Кутовой снизился на очень малую высоту и хотел выполнить посадку. Но резко дал руль от себя и "носом" врезался в землю. Кутовой потерял пространственное положение вертолета в условиях ограниченной видимости и уже ничего не мог с этим поделать.

Бывший министр аграрной политики 43-летний Тарас Кутовой погиб 21 октября. Разбился на вертолете возле села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. Летел из Киева в райцентр Лохвица на деловую встречу. Вертолет упал около 16:00 на город 47-летнего Николая Резника.