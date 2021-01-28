Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

Алексей Пукач 6 лет находился в розыске. Его задержали в июле 2009-го на Житомирщине. За убийство журналиста Георгия Гонгадзе получил пожизненное заключение. Фото: uk.wikipedia.org

8 лет назад 21 января бывшего главу департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000-го. Кроме того, Пукач был лишен звания генерал-лейтенанта, а также обязан был выплатить жене убитого журналиста Мирославе 500 тыс. грн. Такое решение вынес Печерский райсуд в Киев.

Пукач находился в розыске 6 лет. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме с апреля 2011 года, часть материалов находится под грифом "секретно". Из решения суда следует, что Алексей Пукач совершил убийство из-за карьерных побуждения. Сам осужденный мотив преступления не раскрыл.

"Спросите у Кучмы и Литвина - они все расскажут. Я все рассказал во время следствия и суда. Поэтому спросите о мотиве и намерениях у Литвина и Кучмы", - сказал после оглашения приговора.

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Приговор зачитывали в открытом режиме. Из него стало известно, что по словам Пукача, гибель Гонгадзе была "несчастным случаем". А все распоряжения он получал от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко, который по официальной версии покончил с собой в 2005-м, дважды выстрелив из ружья.

"Подсудимый признал вину частично, утверждал, что убийство - это был несчастный случай. Твердил, что по должности владел информацией, что действия журналиста вредят государству, он является иностранным шпионом. Что не собирался убивать Гонгадзе, но во время его избиения и издевательств не мог оценить значение своих действий", - говорилось в приговоре.

Также стало известно, что подчиненные Пукача действовали по его приказу, когда похищали Георгия Гонгадзе, издевались над ним и убивали. Алексей Пукач принимал непосредственное участие в убийстве и душил журналиста веревкой. 16 сентября 2000 года Гонгадзе убили и закопали тело, в октябре Пукач перепрятал тело в Таращанском районе, перед тем отрезав голову.

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Сейчас Пукачу 68 лет. Он отбывает наказание в Чертковской колонии на Тернопольщине.В 2018-м суд пересчитал ему наказание "законом Савченко", по которому сутки в следственном изоляторе заключенным считают за два - заключения. Соответствующее ходатайство подал его адвокат. Алексей Пукач находился в изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года - 6,5 лет. Их зачислили как 13 лет заключения. На 10 января 2021-го Пукач отбыл уже более 17 лет заключения. После 20 лет заключения может ходатайствовать о помиловании.

31-летний Георгий Гонгадзе был основателем и первым главным редактором интернет-газеты "Украинская правда". Его искали от 16 сентября 2000-го. В тот вечер вышел из квартиры редактора "Украинской правды" Алены Притулы и домой не вернулся. Подробности убийства стали известны из приговора Печерского суда Киева от 29 января 2009-го. Убийство было совершено сотрудниками милиции Николаем Протасовым, Александром Поповичем, Виталием Костенко и генерал-майором Алексеем Пукачем. Они похитили журналиста убили и закопали. 2008-го Апелляционный суд Киева вынес приговор 3 из них. Костенко и Попович получили по 12 лет тюрьмы, Протасов был приговорен к 13 годам лишения свободы.