Фигурантов убийства Окуевой выпустили из-под стражи

Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой 12 января прошлого года. Он своей вины не признает. Фото: facebook.com/Арсен Аваков

Подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой, выпустили из-под стражи.

Известно по меньшей мере о 8 людяхк, которых полиция считает причастными к группировке, осуществлявший резонансные преступления. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на судебные решения, обнародованные в реестре

Речь идет об убийстве Амины Окуевой в 2017 году, а также директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году. Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве деловых конфликтов.

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Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.

Несколько других фигурантов в конце 2020 - в начале 2021 вышли из-под стражи. У одного из подозреваемых, Андрея Кравченко, 9 декабря 2020 истекал срок ареста по делу. Решений о продлении этого ареста в реестре нет. 29 декабря прошлого года следствие просило взять Кравченко под арест по другому делу. Но суд отпустил мужчину, обязав лишь появляться к следователям, в прокуратуру и суд.

29 декабря суд также отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Еще один подозреваемый также был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021. В этот же день следствие тоже попросило взять этого человека под стражу по делу 2013 года. Однако суд отправил фигуранта под домашний арест.

Трех подозреваемых в причастности к убийствам отправили под домашний арест еще в декабре 2019 года. С весны 2020 меры пресечения им не продолжали.

Более года в следственном изоляторе находится выходец из Дагестана 57-летний Игорь Редькин. Его задержали в Киеве 12 января прошлого года. Подозревают в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой. Она погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. На Редькина и сообщников вышли благодаря другим убийствам, которые произошли в столице с 2013 года. На автомате, из которого стреляли в Амину, обнаружили его ДНК. Дело до сих пор не передали в суд. Поэтому 9 января Редькин мог выйти из-за решетки. Но прокуратура обратилась в суд с ходатайством взять его под стражу по подозрению в причастности к убийству предпринимателя семь лет назад. В СИЗО Редькин будет оставаться как минимум до 2 февраля.