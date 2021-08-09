Фигуранта дела об убийстве журналиста отпустили из-под стражи

Павла Бялая перевели под ночной домашний арест. Фото: "Громадське"

Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи Павла Бялая.

Его обвиняют в нападении на участников Майдана и покушении на убийство журналиста Вячеслава Веремия. Мужчину перевели на ночной домашний арест, сообщили в общественной организации "Адвокатская совещательный группа".

9 августа коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассмотрела ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Она приняла решение изменить меру пресечения.

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Адвокаты добавили, что Бялай является обвиняемым по делу об убийстве, групповом хулиганстве, покушении на совершение преступления, незаконном препятствовании проведению митингов и незаконном обращении с оружием.

Журналиста Вячеслава Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014-го. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и ул. Большой Житомирской журналист увидел вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина. Его осудили на четыре года с испытательным сроком - два года.