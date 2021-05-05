Ежемесячно имели до $ 100 тыс.: братья организовали порностудию с выездами в сауну

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В Николаеве разоблачили братьев-сутенеров 27 и 29 лет.

Они подыскивали девушек в сети. Предлагали работать веб-моделями в порностудии и предоставлять клиентам сексуальные услуги за дополнительную плату. Также мужчины оборудовали интернет-порностудии, откуда и работали "модели", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 10 девушек, которые работали посменно. Также по желанию клиентов и денежное вознаграждение они могли выезжать в сауны для предоставления сексуальных услуг, о чем "моделей" информировали администраторы", - говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители провели 13 обысков, во время которых изъяли компьютерную технику, банковские карты, телефоны, блокноты с записями, а также $40 тыс. и 15 тыс. грн. По данным полиции, злоумышленники ежемесячно зарабатывали до $100 тыс.

Двум задержанным уже выбрали меры пресечения: одному содержание под стражей с правом внесения залога в 181 тыс. грн. Второму - домашний арест. Задержанным еще двум фигурантам, администраторам сауны, сообщено о подозрении в сутенерстве. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Конечную оценку действиям всех фигурантов следователи дадут в ходе расследования. Сейчас устанавливаются другие участники группировки, причастные к организации и функционированию "бизнеса".

В Сумах полицейские разоблачили порностудию, работавшую онлайн. Незаконный бизнес организовали девушки в возрасте от 19 до 20 лет. В съемной квартире они создавали порнографическую продукцию, общались в режиме онлайн, и предоставляли виртуальные услуги клиентам.