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воскресенье, 14 марта 2021 12:20

Ежедневно горят более десяти машин - впечатляющая статистика автопожаров в Украине

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Ежедневно горят более десяти машин - впечатляющая статистика автопожаров в Украине
С начала 2021 года сгорело 800 автомобилей. Фото: Национальная полиция

Почти 800 пожаров автомобилей произошло в Украине с начала 2021 года.

"Только за прошедшие сутки горело 9 машин", - сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС напомнила, что в авто должны быть огнетушитель и аптечка.

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"Запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности, спецтехнике. Позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога", - добавили спасатели.

В Киеве в Шевченковском районе неизвестные ночью сожгли автомобиль известного журналиста, основателя интернет-портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Известно, что поджигателей было двое. Один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД.

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Дата
14
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