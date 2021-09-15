Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре

Алексей Кавлак, погибший при взрыве автомобиля в Днепре, был старшим инструктором Украинского Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины. Руководил и был владельцем тренингового центра Aid Brothers.

В Днепре находился с 11 сентября, рассказали Gazeta.ua в Украинском Легионе.

Фото: facebook.com/Alexey Kavlak

Кавлак ездил по городам Украины и на передовую. Проводил тренинги по неотложной помощи для активистов общественных организаций, правоохранительных органов, спасателей, военных и всех желающих.

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"Первичное образование у него медицинское. Он учил тактической медицине военных, учил полицию, учил гражданских людей, последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в Днепре. Участвовал в проектах по минной безопасности. Учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотического воспитания молодежи - проект "Потомки свободных", - рассказали в общественной организации.

Добавили, что в Украинском Легионе он был от основания в 2014 году. Статуса участника боевых действий у него не было.

Вместе с ним в авто погибла спикер пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал. Дело расследуют как террористический акт. К расследованию подключилась Служба безопасности Украины.