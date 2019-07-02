Если их не осудят - сам убью: новые подробности пожара, в котором погибли 4 девочек

В селе Черное Окнянського района Одесской области произошла пожежав частном доме. Погибли 4 девочек. Их матери не было дома - выпивали на дне рождении у подруги. Фото - fakty.ua

Пожар в селе Черное Окнянського района Одесской области, в котором погибли 4 девочек, произошел на рассвете.

Соседи сразу вызвали спасателей. Думали, в доме никого нет. Пламя потушили буквально за 30 мин. А в доме обнаружили тела погибших детей. Трое были в комнате, одна девочка - лежала на полу в коридоре.

Хозяйка дома - 19-летняя Екатерина, потеряла в пламени дочерей. Одной было 2 года, другой - 5 месяцев. Две других девочки примерно такого же возраста 23-летней Валентины. Она сестра бывшего мужа Екатерины. Приехала погостить. Женщины заперли детей в доме, а сами пошли на день рождения подруги.

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Женщины часто выпивали, говорят местные. Их просили остановиться, пробовали пристыдить, но тщетно, передают "Факты".

Николай, отец двух погибших девочек и дядя двух других, обвиняет во всем бывшую жену и сестру.

"Даже в кошмарном сне такое привидится не может. Они еще имеют наглость заявлять, что невиновны. Поскольку, отлучились ненадолго и были рядом с домом, сидели на углу. Это все - ложь. Они должны ответить по всей строгости закона. Если их не осудят, я их сам убью", - говорит Николай.

2 июля в районе объявили днем ​​траура. Смерть детей расследуют полицейские.

Пожар в частном доме в селе Черное Окнянського района Одесской области произошел 1 июля. Матерей 19 и 23 лет на момент пожара не было дома. Они были и во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала 1,5 промилле.