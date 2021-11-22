Еще один подросток создал фейковую "Дію"

В Николаеве разоблачили 15-летнего распространителя фейкового приложения "Дія".

Приложение, которое полностью копировало дизайн "Дії", юноша продавал в мессенджере от 250 до 650 грн, сообщает пресс-служба МВД. Средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов РФ, с которого подросток переводил средства на карточный счет.

"На платной основе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії". Генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, можно было изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации. К задержанному обратились более 30 клиентов, успевших приобрести поддельное приложение. Сейчас их устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением. Клиенту оставалось установить его на смартфон. На сайте авторизовались более 1 тыс. пользователей.

В результате обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения, переписки с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства. Сейчас принимают меры для блокирования всех каналов распространения фейкового приложения. А также о привлечении к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

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В октябре 21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров. 27 октября правоохранители сообщили о задержании хакера. Ему предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.