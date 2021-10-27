Подделка Covid-сертификатов: поймали разработчика фейковой "Дії"

21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата.

Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров, сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Вознесеновская окружная прокуратура разоблачила местного жителя по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей. Он за денежное вознаграждение сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

В ходе обысков у задержанного обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители блокируют все каналы, где распространяется фейковое приложение и устанавливают лиц, которые уже приобрели и использовали подделку.

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Мошенники создали фейковое приложение "Дія" для продажи поддельных Covid-сертификатов и других электронных документов. Файл для установки программы присылали в формате apk за деньги. В приложении можно было самостоятельно редактировать данные и получать различные фальшивые документы, в частности паспорт или сертификат вакцинации.