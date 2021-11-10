В Минцифре рассказали, чем занимается разработчик фейковой "Дії"

Вину парня должен определить суд. Фото: t.me/zedigital

21-летний житель Запорожья, который создал фейковое приложение "Дія", занимается в Министерстве цифровой трансформации проектом, привлекающим молодежь к процессам цифровизации.

Сейчас он является советником на общественных началах у одного из заместителей министра, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Украинская правда". Вину парня должен определить суд.

"Насколько я понимаю, он работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом. Хакером его трудно назвать, потому что он не взломал базу, а просто сделал дизайн, похожий на "Дію". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Фейсбук. Мне кажется, корень проблемы в том, что парень не нашел возможности реализовать свои способности. И поэтому мы решили объединить человека, который является целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", - сказал он.

В то же время Федоров добавил, что это был единственный случай, когда Минцифры поступило подобным образом.

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21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дія", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров. 27 октября правоохранители сообщили о задержании хакера. Ему предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.